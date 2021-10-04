بسبب شاهين .. فقدان 5 صيادين جنوب شرق إيران

جدة - نرمين السيد - وقال مساعد شؤون صيد الأسماك فى الدائرة العامة للثروة السمكية بمحافظة سيستان وبلوجستان، إن قاربين للصيد كان على متنهما 16 صيادا ضربتهما الحالة المدارية ما أدى الى ارتطامهما بالصخور وبالتالى تحطمهما وغرقهما.
وأضاف أن 11 صيادا تمكنوا من الوصول إلى الساحل فيما لايزال 5 صيادين فى عداد المفقودين وما زالت عملية البحث عن الصيادين مستمرة فى منطقة بسابندر جنوب شرق إيران.
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