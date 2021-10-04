الاتحاد الأوروبى: سلوك طالبان غير مشجع

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، أمس الأحد، أن سلوك حكومة طالبان غير مشجع للغاية حتى الآن، لافتا إلى أن أى انهيار اقتصادى فى أفغانستان سيزيد من مخاطر الإرهاب والتهديدات الأخرى.





وفى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السعودى، قال بوريل إنه يأمل فى استئناف المحادثات النووية بين القوى العالمية وإيران قريبًا، مضيفا أنه أطلع شركائه على آفاق استئناف المحادثات النووية وتبادل وجهات النظر مع المسؤولين السعوديين حول اليمن وأفغانستان، حسبما نقلت "رويترز".

وأضاف: "بالتأكيد هذه معضلة. لأنه إذا كنت تريد المساهمة فى تجنب انهيار الاقتصاد، بطريقة معينة، فإنه يمكنك التفكير فى دعم الحكومة، اعتمادًا على سلوكها، وسلوكها حتى الآن ليس مشجعا للغاية".

وتابع بوريل: "إذا انهار الاقتصاد، فإن الوضع الإنسانى سيكون أسوأ بكثير، وسيكون التوتر بسبب مغادرة الناس للبلاد أكبر، والتهديدات الإرهابية ستكون أكبر، وبالتالي فإن المخاطر القادمة من أفغانستان والتى تؤثر على المجتمع الدولى ستكون أكبر".

كما أبدى استعداد الاتحاد الأوروبى للتوصل إلى اتفاقات تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجى، قائلاً إن الكتلة تدعم جهود التحديث فى السعودية.

كما وصف بوريل اليمن بـ"مأساة رهيبة"، معربًا عن دعمه لتسوية سلمية للصراع.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن الرياض تجرى حوارًا نشطًا للغاية مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.