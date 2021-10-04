مزايا خدمة بيانات المستفيدين للمتقاعدين بعد إعلان التأمينات الاجتماعية عنها. حيث أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن مزايا خدمة بيانات المستفيدين. حيث قد أعلن مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. كذلك أعلنت ان الدمج من أجل توحيد منصة الحماية التأمينية لموظفين القطاع العام والخاص. وكذلك من أجل الزيادة في تقديم الخدمات وتحقيق اقصي استفادة من الموارد زيادة القدرة المالية والخدمات المقدمة للعملاء. كذلك تعزيز الكز المالي للصندوق التقاعدي وتنظيم العوائد الاستثمارية. وسوف نتعرف الآن علي مزايا خدمة بيانات المستفيدين للمتقاعدين وطريقة تفعيل الخدمة.مزايا خدمة بيانات المستفيدين للمتقاعدين
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات عن مزايا بيانات المستفيدين للمتقاعدين وتكن المستفيد الاستفسار عن المعلومات وهي:
- الاستفسار عن رقم الوكالة.
- كذلك تاريخ بداية الوكالة.
- وكذلك تاريخ انتهاء الوكالة.
- كذلك اسم القائم بالصرف.
- كذلك الاستفسار عن قيمة المعاش الشهري.
- وكذلك الاستفسار عن حالة المعاش.
ونستعرض معكم الآن طريقة تفعيل خدمة بيانات المستفيدين في خطوات بسيطة
- تسجيل الدخول إلي موقع المؤسسة العامة للتأمينات من الرابط www.gosi.gov.sa/GOSIOnline.
- بعد ذلك من القائمة الجانبية نختار بيانات المستفيدين.
- بعد ذلك الضغط علي أيقونة استعراض البيانات.
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن طريقة الحصول علي بطاقة متقاعد بخطوتين وهما :
- تعبئة نموذج عمليات التعويضات من الرابط www.gosi.gov.sa.
- بعد ذلك تقديم الطلب إلكترونيا من الرابط www.gosi.gov.sa.
مبادرة تقدير تابعة للمؤسسة العامة للتقاعد ومن أهم خدماتها حصول المتقاعدين علي خصومات وعروض خاصة. ونتعرف الآن على طريقة التسجيل فى مبادرة تقدير
- الدخول إلي منصة تقدير من الرابط www.tqr.sa.
- بعد ذلك تسجيل الدخول و التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح.
- بعد ذلك أدخال رقم الجوال الخاص بالمستفيد.
- ثم الضغط على أيقونة خدمات واختيار خدمة تقدير للمتقاعدين.
- ثم إدخال البيانات والضغط على تسجيل.
وفي التام نكون قد انتهينا من شرح مزايا خدمة بيانات المستفيدين. كذلك طريقة تفعيل الخدمة بها. ثم أوضخنا معك طريقة التسجيل فى مبادرة تقدير للمتقاعدين.
الوسوم
مزايا خدمة بيانات المستفيدين للمتقاعدين بعد إعلان التأمينات الاجتماعية عنها. حيث أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن مزايا خدمة بيانات المستفيدين. حيث قد أعلن مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. كذلك أعلنت ان الدمج من أجل توحيد منصة الحماية التأمينية لموظفين القطاع العام والخاص. وكذلك من أجل الزيادة في تقديم الخدمات وتحقيق اقصي استفادة من الموارد زيادة القدرة المالية والخدمات المقدمة للعملاء. كذلك تعزيز الكز المالي للصندوق التقاعدي وتنظيم العوائد الاستثمارية. وسوف نتعرف الآن علي مزايا خدمة بيانات المستفيدين للمتقاعدين وطريقة تفعيل الخدمة.مزايا خدمة بيانات المستفيدين للمتقاعدين
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات عن مزايا بيانات المستفيدين للمتقاعدين وتكن المستفيد الاستفسار عن المعلومات وهي:
- الاستفسار عن رقم الوكالة.
- كذلك تاريخ بداية الوكالة.
- وكذلك تاريخ انتهاء الوكالة.
- كذلك اسم القائم بالصرف.
- كذلك الاستفسار عن قيمة المعاش الشهري.
- وكذلك الاستفسار عن حالة المعاش.
ونستعرض معكم الآن طريقة تفعيل خدمة بيانات المستفيدين في خطوات بسيطة
- تسجيل الدخول إلي موقع المؤسسة العامة للتأمينات من الرابط www.gosi.gov.sa/GOSIOnline.
- بعد ذلك من القائمة الجانبية نختار بيانات المستفيدين.
- بعد ذلك الضغط علي أيقونة استعراض البيانات.
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن طريقة الحصول علي بطاقة متقاعد بخطوتين وهما :
- تعبئة نموذج عمليات التعويضات من الرابط www.gosi.gov.sa.
- بعد ذلك تقديم الطلب إلكترونيا من الرابط www.gosi.gov.sa.
مبادرة تقدير تابعة للمؤسسة العامة للتقاعد ومن أهم خدماتها حصول المتقاعدين علي خصومات وعروض خاصة. ونتعرف الآن على طريقة التسجيل فى مبادرة تقدير
- الدخول إلي منصة تقدير من الرابط www.tqr.sa.
- بعد ذلك تسجيل الدخول و التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح.
- بعد ذلك أدخال رقم الجوال الخاص بالمستفيد.
- ثم الضغط على أيقونة خدمات واختيار خدمة تقدير للمتقاعدين.
- ثم إدخال البيانات والضغط على تسجيل.
وفي التام نكون قد انتهينا من شرح مزايا خدمة بيانات المستفيدين. كذلك طريقة تفعيل الخدمة بها. ثم أوضخنا معك طريقة التسجيل فى مبادرة تقدير للمتقاعدين.
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