السعودية: 30 مليون تصريح للمعتمرين والحجاج

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة السعودية، هشام سعيد، أمس الأحد، أن أكثر من 30 ملايين معتمر من المواطنين والمقيمين والقادمين من الخارج تمكنوا من أداء العمرة بكل يسر وسهولة منذ إطلاق نموذج العمرة الآمن وحتى الآن.





وفى مؤتمر صحفى، أمس الأحد، قال سعيد: "خدمنا أكثر من 120 ألف مستفيد من ضيوف الرحمن فى مراكز الخدمة الشاملة (عناية) من مختلف التأشيرات، إضافة إلى المواطنين والمقيمين فى السعودية أثناء وجودهم فى مكة المكرمة والمدينة المنورة". وأشار المتحدث السعودى إلى أن الوزارة رصدت خلال الشهر الماضى أكثر من 21 ألف تأشيرة عمرة للقادمين من خارج المملكة، ما يدل على زيادة معدلات الطلب للقادمين من الخارج والتزامهم بالاشتراطات الصحية الموضوعة من الوزارة. وأكد سعيد أنه حتى هذه اللحظة لم ترصد الوزارة أى إصابة بفيروس كورونا بين المعتمرين، مضيفا أنها مستمرة فى الحفاظ على هذا المكتسب، وأنه سيتم الإعلان عن رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين والمصلين فى الحرم المكى حتى نصل إلى مستهدفات الخطط والآليات الإستراتيجية.

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