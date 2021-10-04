ملبورن تسجل رقما قياسيا وتصبح الأولى عالميا فى إغلاق كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لهيئة الإذاعة الأسترالية، قضت ملبورن 245 يومًا قيد أوامر البقاء فى المنزل، وذلك تخطت عاصمة ولاية فيكتوريا على الساحل الشرقى لأستراليا، بحلول يوم أمس الأحد، الرقم السابق الذي كان مسجلا باسم العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس، التى كانت قضت 234 يومًا من الإغلاق خلال الفترة من 20 مارس حتى 11 نوفمبر 2020، وإغلاقًا قصيرًا لمدة 10 أيام من 21 مايو من هذا العام.

وتخضع المدينة الأسترالية حاليًا للإغلاق للمرة السادسة منذ بداية جائحة فيروس كورونا، ومن المقرر أن يستمر الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع أخرى على الأقل.

وتجاوزت أعداد الحالات فى ولاية فيكتوريا الأسترالية مؤخرًا جارتها ولاية نيو ساوث ويلز، والتى شهدت بداية انخفاض فى أعداد الحالات بعد استقرار واضح.

وتشهد الولاية توترًا، ففى الشهر الماضي، خرج المتظاهرون إلى الشوارع عدة أيام متتالية احتجاجًا على التطعيم الإجبارى ضد فيروس كورونا للعاملين فى قطاع البناء.

ومن المتوقع أن تصل نسبة التطعيم فى فيكتوريا إلى 70% للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا فى 26 أكتوبر الجاري، وهو ما يؤدى إلى إنهاء الإغلاق بموجب خارطة طريق الولاية قبل تخفيف المزيد القيود عند الوصول لنسبة 80%.