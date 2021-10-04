amen social tn inscription منصة التسجيل في منحة 300 دينار المساعدات الاجتماعية

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عمر شويل - جدة يستمر البحث عن كيفية التسجيل في amen social tn منصة المساعدات الاجتماعية التونسية 2021 للحصول على منحة 300 دينار تونسي. حيث لاتزال عملية التسجيل في منصة amen social tn inscription 2021 مستمرة لحد الساعة حسب ما هو مقرر سابقا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عن توقيف عملية التسجيل في منحة ثلاثمئة دينار يوم الخامس والعشرون من شهر سبتمبر الحالي كما ان العديد من المواطنين التونسيين من الفقراء والمحتاجين وأصحاب الدخل الضعيف ومعدومي الدخل من الفئات الهشة المعنيين بالمساعدات الاجتماعية الظرفية الاستثنائية لا يزالون لم يسجلوا ويتساءلون عن كيفية التسجيل في منحة 300 دينار ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها التسجيل في منصة المساعدات الاجتماعية 2021.

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عن تمديد فترة التسجيل في منحة المساعدات الاجتماعية 300 دينار تونسي على منصة التسجيل amen social tn، كما تم صرف المساعدة المالية الظرفية الاستثنائية لأصحاب الكرني الأصفر والكارني الأبيض وكذلك لكل المسجلين الذين تتوفر فيهم الشروط التي وضعتها الحكومة التونسية سابقا، وننوه انه يمكن لكل شخص تم رفض ملفه او لم يسجل من قبل في منحة ثلاثمئة دينار يمكنه التسجيل حتى 7 أكتوبر 2021

amen social tn

لحد هاته اللحظة يتسائل العديد من التونسيين عن طريقة الولوج على منصة المساعدات الاجتماعية والتسجيل فيها للحصول على الدعم المالي الذي أقرته الحكومة التونسية بعد اتفاقها مع البنك الدولي للتنمية والرعاية الاجتماعية حيث أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة تونس الشقيقة عن رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونسي كما وضحت كافة خطوات التسجيل عبر منصة amen social tn والتي سنتعرف عليها في الفقرة التالية من هذا المقال.

amen social tn التسجيل الذاتي

وضحنا في العديد من مقالتنا عبر موقع ثقفني الاخباري كيفية التسجيل في منحة 300 دينار. لكن لحد الساعة تردنا العديد من الأسئلة على الخطوات التي يمكن من خلالها التسجيل في amen social. والحصول على المساعدة المالية الاجتماعية التي تمنحها وزارة الشؤون الاجتماعية لأصحاب الكارني الأصفر والكارني الأبيض. وكل المسجلين في منصة المساعدات الاجتماعية 2021. وللتسجل في منحة وزارة الشؤون الاجتماعية يجب اتباع ثلاث خطوات مهمة والتي جاءت كالآتي:

الدخول على على رابط منصة امان للمساعدات الاجتماعية 2021 فتح حساب افتراضي بتشكيل *1021* ويتم التسجيل برقمك الشخصي مع كتابة رقم بطاقة التعريف الوطنية وجميع البيانات المطلوبة منك النقل على مربع التسجيل والانتظار حتى تصلك رسالة نصية على رقم هاتفك. وبعد دراسة ملفك من قبل الجهات المختصة سيتم اعلامك برفض او قبول طلبك كما يمكن لكل من تم رفض ملفه تقديم اعتراض في الآجال المحددة قانونا

وزارة الشؤون الاجتماعية تونس

تسعى الدولة التونسية عبر وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية إلى مساعدة جميع المواطنين التونسيين الذي تضرروا بسبب مخلفات فيروس كورونا التي تسببت في انهيار الاقتصاد التونسي ولجوء الحكومة التونسية إلى البنك الدولي للحصول على قروض مالية لتقديم مساعدات ظرفية استثنائية للمواطنين الفقراء والمحتاجين وأصحاب المحالات التجارية الذين تضرروا كثيرا وللحصول على هذا الدعم يجب التسجيل في amen social tn.