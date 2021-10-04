amen social tn التسجيل في منحة 300 دينار تونسي المساعدات الاجتماعية 2021

amen social tn التسجيل ، يستمر البحث عن كيفية التسجيل في منحة 300 دينار المساعدات الاجتماعية عبر منصة التسجيل amen social tn. حيث أعلنت وازرة الشؤون الاجتماعية عن تمديد عملية التسجيل في منحة ثلاثمئة دينار تونسي إلى غاية السابع من شهر أكتوبر 2021 وهذا من اجل تمكين كافة المواطنين التونسيين الذين تم رفض ملفاتهم سابقا او لم يسجلوا اطلاقا من الحصول على المساعدات الاجتماعية 2021 يذكر ان الحكومة التونسية وبعد اتفاقها مع البنك الدولي للتنمية والرعاية الاجتماعية أعلنت عن تقديم مساعدة مالية ظرفية استثنائية لكل مواطن تونسي تضرر من تداعيات انتشار فيروس كورنا وانهيار الاقتصاد التونسي ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنضع بين متابعين الكرام كيفية التسجيل الذاتي في منصة المساعدات الاجتماعية 2021 وشروط الحصول على منحة 300 دينار.

amen social tn التسجيل

بعدما تم التسجيل سابقا في منحة 300 دينار بداية من شهر سبتمبر 2021 واستمرار عملية التسجيل في amen social tn لمدة شهر كامل مع صرف المساعدات المالية الظرفية الاستثنائية على كافة المواطنين أصحاب الكارني الأبيض والكارني الأصفر والمواطنين الذين تم قبول ملفاتهم من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية التونسية التي انشاتها الوزارة، تم تمديد آجال التسجيل للحصول على منحة ثلاثمئة دينار إلى غاية 7 أكتوبر 2021.



كيفية التسجيل في منحة 300 دينار

يزداد البحث حاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعية التونسية ومحرك بحث جوجل على خطوات التسجيل في المساعدات الاجتماعية 202 منحة 300 دينار تونسي المقدم لكل العائلات التونسية من المحتاجين والفقراء وأصحاب الدخل الضعيف ومعدومي الدخل ولكل مواطن تضرر بسبب مخلفات فيروس كورنا، ومن اجل التسجيل في amen والحصول على الدعم المالي ما عليكم سوى اتباع الخطوات التالية:

أولا: الدخول إلى منصة امان للمساعدات الاجتماعية 2021

ثانيا: فتح حساب افتراضي بتشكل رقم *1021*

ثالثا: كتابة رقم بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم

رابعا: اختيار وسيلة الدفع

خامسا: الضغط على عبارة تسجيل

سادسا: الانتظار قليلا من اجل دراسة ملفك من قبل لجان وزارة الشؤون الاجتماعية. وسيتم اعلامك سواءا تم قبل الطلب او رفضه من خلال رسالة على هاتفك الجوال. كما يمكن لكل من تقدم بطلب الحصول على منحة 300 دينار تقديم اعتراض في الآجال القانونية بعد amen social tn Tunisie التسجيل الذاتي.

وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في الدولة التونسية عن العديد من الشروط. التي يجب ان تتوفر في كل مواطن تونسي من الفقراء والمحتاجين والتجار الذين تضرروا من الناحية الاقتصادية. وتوقفت أعمالهم بسبب انتشار فيروس كورونا وانهيار القدرة الشرائية للمواطن التونسي. ويمكن الاطلاع على هاته الشروط بالتفصيل من خلال الصورة الموجودة في اعلى المقال. والتي توضح شروط الحصول على منحة 300 دينار من خلال الدخول على منصة amen social tn.