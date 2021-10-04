منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز madrasati.sa تسجيل الدخول رابط مباشر يدخل منصة مدرستي

يبحث الكثير من الطلاب عن طريقة دخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز، فقد ازداد البحث بصورة كبيرة مع اقتراب دخول العام الدراسي الجديد عن madrasati.sa تسجيل الدخول، وتتيح منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز إمكانية دخول كلاً من الطالب والمعلم وذلك من خلال ملئ بيانات حساب مايكروسوفت، وتعد منصة مدرستي من أهم المنصات التعليمية داخل المملكة العربية السعودية.

وتوفر المنصة للطالب شرح وافي وممتع لكل المواد الدراسية وفي مختلف المراحل التعليمية، كما أنها تتيح للطالب كتابة واجباته والتفاعل مع معلمه داخل المنصة، كما أنها تعمل كحلقة وصل بين الطالب وولي الأمر من جهة وبين المدرسة والإدارة من جهةٍ أخرى، ويمكن لولي الأمر أن يدخل إلى منصة مدرستي تسجيل الدخول رابط مباشر عن طريق نظام نور، لذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز سوف نترك لكم رابط مباشر يدخل منصة مدرستي، وكذلك طريقة تسجيل دخول منصة مدرستي.

منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز

يستطيع الطالب الدخول إلى منصة مدرستي عن طريق حساب مايكروسوفت والانضمام إلى مجموعة العمل من خلال منصة برنامج “مايكروسوفت تيمز” وهو برنامج توفره شركة “مايكروسوفت” حتى تسهل على المعلم تشكيل مجموعات دراسية تفاعلية وإنشاء العديد من الفصول الافتراضية، وكي يتمكن الطالب من الدخول لمنصة مدرستي عن طريق “برنامج مايكروسوفت تيمز”، عليه اتباع الخطوات التالية:

يقوم الطالب بالدخول إلى منصة مدرستي الرابط المباشر.

النقر على أيقونة “تسجيل الدخول” واختيار “حساب مايكروسوفت”.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “مايكروسوفت تيمز” أو فريق العمل.

إدخال كافة البيانات المطلوبة من اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بتطبيق مايكروسوفت تيمز.

الولوج إلى رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول من خلال محرك البحث “جوجل”.

النقر على أيقونة “تسجيل الدخول” ومنها يتم اختيار تسجيل الدخول عن طريق مايكروسوفت أوفس أو عن طريق حساب نور.

يقوم الطالب بإدخال البيانات المطلوبة من اسم المستخدم وكلمة المرور.

أو الدخول عن طريق الإيميل أو رقم الجوال في حالة الدخول عن طريق “مايكروسوفت أوفس”.

ثم النقر على أيقونة “التالي” وبذلك يتم الدخول إلى المنصة.

طريقة تسجيل دخول منصة مدرستيمدرستي تبرمج

قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، بإطلاق المسابقة الرقمية الوطنية “مدرستي تبرمج”، وتهدف هذه المسابقة إلى خلق جيل من المبدعين والموهوبين، عن طريق خلق بيئة تعليمية تنافسية إبداعية، وحتى تنمي عند الطلاب صفات الإبداع والتطور لخلق جيل يستطيع حمل لواء الوطن الغالي من ناحية التطور العلمي الهائل.