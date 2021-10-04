مصرع صاحب "الرسوم المسيئة"

أعلنت الشرطة السويدية أن رسام الكاريكاتير السويدي لارس فيلكس الذي أثار ضجة عالمية في 2007 برسوم مسيئة للنبي محمد، لقي مصرعه في حادث سيارة قرب مدينة ماركاريد جنوبي البلاد، الأحد.

وكان فيلكس (75 عاما)، الذي يعيش تحت حماية الشرطة منذ نشر الرسوم، مسافرا في سيارة تابعة للشرطة عندما اصطدمت بشاحنة، وأسفر الحادث أيضا عن مصرع اثنين من ضباط الشرطة.

وذكرت الشرطة في بيان الاثنين: "هذا حادث مأساوي. الآن من المهم لنا جميعا أن نبذل كل ما في وسعنا للتحقيق فيما حدث وما تسبب في التصادم".

ومنذ نشر الرسوم يعيش فيلكس في حراسة الشرطة على مدار الساعة في أعقاب تلقيه تهديدات بالقتل. وهناك مكافأة لقتله كما تعرض بيته لهجوم بقنبلة حارقة.

وفي 2015 قتل شخص في كوبنهاغن بالدنمارك في اجتماع بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لفتوى إيرانية بقتل الكاتب البريطاني سلمان رشدي، كان فيلكس مشاركا فيها.

واعتبر كثيرون أن ذلك الهجوم كان يستهدف فيلكس.