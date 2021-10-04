كورونا يحصد 4.8 مليون وفاة و235 مليون إصابة حول العالم

جدة - نرمين السيد - أكدت البيانات المجمعة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الإثنين، أن إجمالى الإصابات بفيروس كورونا حول العالم اقتربت من 235 مليونًا حتى صباح اليوم، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات الموزعة إلى 6.3 مليارات.





وأشارت أحدث بيانات الجامعة الأمريكية إلى أن إجمالى الإصابات بكورونا بلغ 234.921 مليونًا، في حين ارتفعت أعداد الوفيات إلى 4.801 ملايين حالة جراء الإصابو بالفيروس. وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالى اللقاحات المضادة لكورونا التى جرى توزيعها حول العالم بلغت 6.299 مليارات جرعة.

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