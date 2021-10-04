إيران: بدء العمل فى مفاعل آراك النووى خلال عام

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة فى البرلمان الإيرانى، مصطفى نخعى، تدشين مشروع بناء مفاعل "اراك- IR۲۰" النووى بحلول العام القادم الإيرانى الذى يبدأ فى 21 مارس 2022. ويأتى الإعلان الإيرانى الجديد تزامنا مع تعثر المفاوضات بين إيران والدول الغربية فى فيينا، ما يشير إلى دليل إلى عدم رغبة طهران فى الانخراط فى المفاوضات النووية.

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