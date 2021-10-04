رئيس وزراء اليابان الجديد يدعو لانتخابات تشريعية فى نهاية أكتوبر

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء‭ ‬الجديد فوميو كيشيدا، الذى تولى منصبه رسميًا اليوم الإثنين، سيحل البرلمان فى الأسبوع المقبل، ويدعو إلى انتخابات فى 31 أكتوبر الجارى.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، فإن هذه الخطوة المفاجئة تهدف إلى استغلال الهدوء التقليدى الذى تحصل عليه الحكومات الجديدة، والانخفاض الحاد فى عدد الإصابات بفيروس كورونا. وحصل رئيس الوزراء المنتهية ولايته، يوشيهيد سوجا، على نسبة 70% بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، قبل نحو عام، لكنه تعرض لانتقادات شديدة بسبب أسلوب تصديه للجائحة، ما دفعه للتنحى لإعطاء فرصة لوجه جديد لقيادة الحزب الديمقراطى الحر الحاكم من خلال الانتخابات. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن "ممن المتوقع أن يحل كيشيدا، البرلمان في 14 أكتوبر، وسيعلن الانتخابات فى أول مؤتمر صحفى، باعتباره رئيساً للوزراء فى وقت لاحق اليوم الإثنين"، حسبما نقلت "رويترو".

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