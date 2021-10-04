خدمة تيسّرت عبر منصة إحسان ehsan.sa شروط الاستحقاق ورابط التبرع

خدمة تيسّرت عبر منصة إحسان من أهم البرامج الداعمة للمحتاجين في المملكة العربية السعودية، فهى مقدمة من المنصة الوطنية للعمل الخيري لمساعدة المحتاجين، ممن تتوافر فيهم شروط خدمة تيسرت المحددة لضبط عملية الاستحقاق النقدي، وأتاحت السعودية خدمة تيسّرت عبر منصة إحسان ehsan.sa من أجل فك الكرب على المتعسرين ممن صدر بحقهم أمر تنفيذ قضائي وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق، كما تعتبر خدمة تيسرت من أبرز الخدمات على منصة إحسان لدعم جميع المجالات الخيرية بناء على دراسة واقع الاحتياج، وبالتكامل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، ويكون التبرع على خدمة تيسرت أونلاين لضمان مساعدة المحتاجين، والتيسير على فاعلى الخير من أي مكان في المملكة العربية السعودية، وتمكنت الخدمة من تحقيق مساعدات هائلة في فترة وجيزة جعلتها ذو ثقة للمتبرعين.

خدمة تيسّرت عبر منصة إحسان

أطلقت منصة إحسان خدمة تيسرت لإعانة المواطنين المعسرين من مستفيدي الضمان الاجتماعي ممّن صدر فيهم أمر تنفيذ قضائي، كما إتاحة منصة إحسان تطوير خدماتها للتيسير على المستفيدين وتسهيل وصول التبرعات لمستحقيها بإشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، حيث وصل إجمالي التبرعات على منصة إحسان مايزيد على مليار و25 مليون ريال، واستفاد منها أكثر من 2.6 مليون مستفيد في فترة 6 أشهر، وتلقت منصة إحسان تبرعات من خادم الحرمين، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مما ساعد المواطنين في المملكة العربية السعودية على تقديم تبرعات عبر منصة إحسان الإلكترونية لدعم المحتاجين من المتعسرين أو المساجين من ينطبق عليهم شروط الاستحقاق في خدمة تيسرت.

يكون من المسجلين في الضمان الاجتماعي. يكون المتقدم ممّن صدر فيهم أمر تنفيذ قضائي. يحدد مبلغ المطالبة بأقل من 100 ألف ريال. لاتوجد أوامر قضائية أخرى.

شروط خدمة تيسرتطريقة التبرع على خدمة تيسرت

توفر خدمة تيسرت المساعدات للمتعسرين من خلال سداد المطالبات المالية بالخطوات الآتية:

تسجيل الدخول على قائمة فرص التبرع على منصة إحسان.

اختر خدمة تيسّرت.

البحث عن الحالة المراد التبرع لها.

استكمال عملية التبرع.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بخدمة تيسّرت عبر منصة إحسان ehsan.sa شروط الاستحقاق ورابط التبرع.