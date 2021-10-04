دون "بدلة غطس".. النرويج تتيح جولة في عالم البحار بـ"إكسبو"

يخوض الزائر لجناح النرويج بمعرض "إكسبو 2020 دبي" تجربة مميزة واستثنائية، حيث يمكنه الانضمام إلى رحلة تفاعلية من قاع البحر وعبر المحيط وصولا إلى الفضاء دون الحاجة إلى ارتداء بدلة غطس.

كما تستعرض النرويج خلال هذه الرحلة مختلف القطاعات المعنية بالبحار والمحيطات، وأحدث الأبحاث والحلول في هذا المضمار، وتعتمد الرحلة على تركيبات الإضاءة البسيطة والمبتكرة والمعارض المادية والتجارب التفاعلية المبهرة.



قابل لإعادة التدوير

ويحمل الجناح شعار "النرويج الدولة البحرية الرائدة". وتهدف النرويج من خلال مشاركتها في هذا المعرض العالمي إلى تعزيز مكانتها بصفتها دولة بحرية رائدة، لتقدم للجمهور العالمي مجموعة واسعة من الحلول والتقنيات المستدامة.

وتم تصميم الجناح النرويجي من قبل 3 شركات وهم: "رينتالا إيغيرتسون" و "إكسبوموبيليا" و"فايف كيرينتس"، وتصل نسبة إعادة التدوير والاستخدام بالمبنى إلى 80 بالمئة.

وأتاح الموقع الرسمي الخاص بجناح النرويج في "إكسبو" فيديو بتقنية 360 درجة، يمكن لمستخدميه أخذ جولة في الجناح ورؤية ملامح الرحلة التفاعلية الخاصة بأعماق البحار.