جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت دائرة الأوقاف فى بيان لها، إن "المستوطنين نظموا جولات استفزازية فى باحاته، وتلقوا شروحًا عن الهيكل المزعوم، وأدوا شعائر تلمودية قبالة مصلى باب الرحمة، وقبة الصخرة، قبل أن يغادروا ساحات الحرم من باب السلسلة".
وأشارت الوكالة إلى أن "شرطة الاحتلال فرضت قيودًا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضى 48 إلى لأقصى، واحتجزت بعض الهويات عند بواباته الخارجية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى حراسة الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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