فى حراسة الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت دائرة الأوقاف فى بيان لها، إن "المستوطنين نظموا جولات استفزازية فى باحاته، وتلقوا شروحًا عن الهيكل المزعوم، وأدوا شعائر تلمودية قبالة مصلى باب الرحمة، وقبة الصخرة، قبل أن يغادروا ساحات الحرم من باب السلسلة".

وأشارت الوكالة إلى أن "شرطة الاحتلال فرضت قيودًا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضى 48 إلى لأقصى، واحتجزت بعض الهويات عند بواباته الخارجية".