"الاتحاد للطيران" تسعى لتوظيف ألف من أفراد طواقم الضيافة

أعلنت شركة الاتحاد للطيران في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الاثنين، أنها تعتزم توظيف ما يصل إلى ألف من أفراد طواقم الضيافة الجوية،‭‭‭ ‬‬‬في ظل انتعاش الطلب على السفر مع تخفيف القيود على الحدود الدولية وزيادة العمليات.

وأضافت شركة الاتحاد أنها ستنظم فعاليات توظيف في 10 مدن، منها أبوظبي وبيروت وأمستردام وبرشلونة وميلانو.

وأشارت إلى أن الفعاليات هذه ستنظم خلال الفترة الممتدة بين 11 أكتوبر حتى 22 نوفمبر المقبل.

وقال جهاد متَى، رئيس قسم الأداء والمساندة للطواقم في الاتحاد للطيران، في بيان: "كانت الأشهر الثمانية عشر الماضية في غاية الصعوبة، إلا أن أمامنا الكثير مما يمنح التفاؤل والإيجابية مع تخفيف قيود السفر".

وتابع: "فقد قمنا بتعزيز عملياتنا التشغيلية لتلبي الزيادة الجديدة في الطلب".