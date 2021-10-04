الخارجية الروسية: طرد القائم بأعمال سفارة مقدونيا الشمالية بموسكو

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى اليوم أن هذا الإجراء جاء ردا على تصرفات مقدونيا الشمالية فى شهر أغسطس الماضى بطرد دبلوماسى روسى. وكانت سكوبيه قد سحبت فى وقت سابق اعتماد دبلوماسيين روس باعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم على الأراضى المقدونية الشمالية، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء استجابة لدعوة السلطات التشيكية لدعم براغ فيما يتعلق بقضية التفجيرات فى مستودع الأسلحة فى منطقة "فربيتيكا" التشيكية وتورط الاستخبارات الروسية فيها.

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