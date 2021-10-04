جدة - نرمين السيد - تلقى وزير الخارجية العمانى بدر بن حمد البوسعيدى، اليوم الإثنين، عددا من الاتصالات الهاتفية من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة.



جدة - نرمين السيد - تلقى وزير الخارجية العمانى بدر بن حمد البوسعيدى، اليوم الإثنين، عددا من الاتصالات الهاتفية من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة أعربوا خلال الاتصالات الهاتفية عن تضامن دولهم ووقوفها مع السلطنة فى مواجهة الإعصار المدارى "شاهين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تضامن دولى وعربى مع سلطنة عمان فى مواجهة إعصار شاهين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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