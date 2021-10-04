الولايات المتحدة تتطلع لمواصلة العمل مع ليسوتو لمكافحة الاتجار بالبشر

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن- فى بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة وليسوتو تتمتعان بصداقة طويلة الأمد متجذرة فى المبادئ الديمقراطية واحترام سيادة القانون. وأضاف أن شراكتنا القوية فى مجال الصحة عززت كفاحنا المشترك ضد فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" ووباء كوفيد-19 العالمى، مختتما بيانه قائلا: "بالنيابة عن الولايات المتحدة، يسعدنى تهنئة شعب مملكة ليسوتو بمناسبة الاحتفال بذكرى الـ55 لاستقلالهم".

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