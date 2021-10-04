روسيا تسجل أكبر حصيلة في الإصابات اليومية بكورونا منذ يناير الماضي

ارتفعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا لليوم الثالث على التوالي وبلغت 25.781 ما يمثل أكبر حصيلة منذ الثاني من يناير الماضي.
وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 25781 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 25769 إصابة في اليوم السابق).
ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (4410 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2198 حالة)، ومقاطعة موسكو (1733 حالة).
وارتفع عدد ضحايا كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 883 حالة وفاة (مقابل 890 وفاة أمس)، في تراجع طفيف للوفيات اليومية.
وتماثل 14.526 مريضا في روسيا منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.
وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 7.612.317 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 210.801 حالة وفاة، و6.740.491 حالة شفاء.
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