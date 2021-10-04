استعلام بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021 وخطوات التسجيل عبر rdis.moss.gov.eg

استعلام بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية، تزداد عمليات البحث بشكل كبير عبر العديد من محركات البحث المختلفة في مصر من أجل استعلام بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية وذلك على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك بعدما قامت الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الإجتماعي المصرية بالإعلان عن إصدار المرحلة الثانية من بطاقات الخدمة المتكاملة لعام 2021 وذلك في الأيام القليلة القادمة وكانت الوزيرة قد أكدت في تصريحات سابقة لها عن إصدار عدد أكثر من 850 ألف بطاقة وذلك للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقدم هذه البطاقات عدد كبير من الخدمات والمميزات لأصحابها، ونقدم لكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالاستعلام عن البطاقات الخاصة بالخدمة المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.

استعلام بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

تُعد بطاقات الخدمة المتكاملة التي تقدمها وزارة التضامن الإجتماعية المصرية لكافة المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة واحدة من أفضل الخدمات التي تقدمها لأصحابها، ومن أهم المميزات التي تقدمها البطاقات هي التعيين في الوظائف الحكومية وذلك بنسبة 5 % من عدد العاملين في القطاع الحكومي في الدولة بالإضافة إلى خدمة الكشف المجاني في جميع المستشفيات الحكومية وزيارة الأماكن السياحية والترفيهية والمتاحف والمعابد الأثرية، كما يمكنهم الجمع بين معاشين والإعفاء الجمركي على السيارات والأجهزة والتمتع بالخصومات على وسائل النقل والمواصلات، وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعي المصرية عن فتح باب التسجيل واستعلام بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021 وذلك خلال أيام قليلة من الآن بعد انتهاء التنسيق بين وزارتي التضامن والصحة المصرية.

خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

يمكن لكافة المواطنين الراغبين في تسجيل استعلام بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التضامن الإجتماعي المصرية، ويمكن التسجيل عن طريق الخطوات التالية:-