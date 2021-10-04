أخبار اليمن : الفلكي الشوافي يحذر المواطنين من تغيرات طارئة في الطقس

الفلكي الشوافي يحذر المواطنين من تغيرات طارئة في الطقس
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن مستجدات ومتغيرات طارئة في طقس اليمن خلال الأيام المقبلة حتى الأحد القادم.
وتوقع الفلكي الشوافي استمرار الهطول للأمطار الرعدية متفاوتة الشدة والتي قد تصل الى الغزيرة، مشيراً إلى تحسن إضافي مع نهاية الأسبوع الجاري وخصوصاً جنوب غرب اليمن.
وأوضح الشوافي لـ"دوت الخليج" ان الهطول قد لا يغطي كل المناطق بسبة 100%، متوقعاً هطول الامطار يغطي خلال أسبوع قادم نسبة من 50 الى 80 % من المرتفعات الجبلية الجنوبية غربية والغربية، مؤكداً أن نسبة تغطية هطول الامطار من 30 الى 60% على الهضاب الداخلية بشكل عام والهضاب الشرقية والسواحل سواء غربية او جنوبية او شرقية، اما بالنسبة للصحاري التوقعات اقل من 30%.
ودعا الفلكي اليمني المواطنين إلى توخي الحذر من الامطار والعواصف الرعدية وما يصاحبها من تدفق للسيول وانزلاقات الصخور والاتربة في الطرق الجبلية وانخفاض الرؤية الافقية.
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