الأمن الروسي يعتقل أفراد خلية إرهابية
اعتقل الأمن الفيدرالي الروسي أفراد خلية إرهابية في موسكو كانت تنشط في نشر الفكر الإرهابي بين السكان.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيان للأمن الفيدرالي قوله إنه تم الكشف عن نشاط خلية تابعة للمنظمة الإرهابية الدولية (حزب التحرير) في موسكو وفي مقاطعة موسكو واعتقال اثنين من متزعميها إضافة إلى 6 آخرين.
وأضاف البيان إن أفراد الخلية “قاموا بأنشطة مناهضة للدستور ونشر أيديولوجية إرهابية بين سكان موسكو”.
وأشار البيان إلى إنه تمت مصادرة مواد دعائية محظورة كانت بحوزة المعتقلين وفتح تحقيق معهم.
وتم تصنيف (حزب التحرير) كحزب إرهابي في عدد من البلدان حول العالم وتم حظر أنشطته في روسيا.
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