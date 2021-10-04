إسرائيل تتهم إيران بتدبير "هجوم إرهابي" في قبرص

اتهمت إسرائيل إيران، الاثنين، بتدبير "هجوم إرهابي" استهدف رجال أعمال إسرائيليين في قبرص، عقب تقارير عن محاولة اغتيال الملياردير الإسرائيلي القبرصي تيدي ساغي.

وقال ماتان سيدي المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "كان هذا حادثا إرهابيا وجهته إيران ضد رجال أعمال إسرائيليين يعيشون في قبرص".

ونفى بينيت أن يكون الحادث جنائيا، مضيفا أن ساغي "لم يكن الهدف".

وفي وقت سابق من الاثنين، قال قائد شرطة قبرص ستيليوس باباتيودورو للصحفيين، إنه تم القبض على شخص عثر بحوزته على مسدس وخراطيش، حيث كان ينوي على ما يبدو تنفيذ الهجوم.

والمعتقل شاب من أذربيجان يحمل جواز سفر روسيًا، وكان بحوزته مسدس مع كاتم صوت.

وأضاف باباتيودورو أنها قضية حساسة، لهذا السبب تم تقديم طلب حبس احتياطي خلف أبواب مغلقة.

وذكرت تقارير أولية أن السلطات تعتقد أن ساغي كان مستهدفا كجزء من عملية إيرانية أوسع ضد الإسرائيليين في قبرص، لكنها ترى الآن أن محاولة الاغتيال مرتبطة بنزاع تجاري.