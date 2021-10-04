وزير الدفاع الكويتى يعزى نظيره العمانى فى ضحايا إعصار شاهين

جدة - نرمين السيد - أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتى الشيخ حمد جابر العلى الصباح، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عمان الشقيقة شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد للتعزية فى ضحايا إعصار "شاهين" الذى ضرب عدة ولايات بالسلطنة.





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