رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين المرحلة الثانية 2021 عبر rdis.moss.gov.eg

ازداد البحث بصورة كبيرة عن بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين المرحلة الثانية، وازدياد البحث يرجع إلى أهمية البطاقة لذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين، حيث تقدم البطاقة لهم الدعم في صور كثيرة منها الدمج في المدارس، والحصول على أفضل رعاية صحية لهم بالمجان.

وقد أوضحت “أمنية طراف” معاون وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، أن بطاقة الخدمات المتكاملة هي نوع من أنواع الحماية الاجتماعية للمعاقين وأصحاب الهمم، وهي تتماشى مع رؤية الدولة وسعيها للتحول الرقمي، كما أن من مهام البطاقة أن تضمن لأصحاب الإعاقة بأنواعها المختلفة الحصول على كافة الخدمات، لذلك يجب على من يرغب في الحصول على البطاقة، سرعة التسجيل في وزارة الصحة حتى يتم تحديد موعد لإجراء الكشف الطبي عليه، وذلك تمهيداً لإصدار البطاقة، وفيما يلي سوف نتعرف على رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وما هي الأوراق المطلوبة والشروط اللازمة وطريقة التسجيل.

بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين

أشارت وزارة التضامن الاجتماعي أنه قد تم تسجيل أكثر من 800 ألف مواطن واستخراج البطاقة لهم في المرحلة الأولى، وأن الوزارة تستهدف الوصول إلى كافة المعاقين في مصر واستخراج البطاقة لهم، حتى يتمكنوا من الحصول على كافة الخدمات والمميزات التي تمنحها البطاقة لذوي الإعاقة، وأشارت وزيرة التضامن نيفين القباج أن كافة إجراءات التسجيل للحصول على البطاقة ستكون بطريقة إلكترونية تسهيلاً على الراغبين في استخراج البطاقة، كما أن هناك تعاون كبير بين وزارة التضامن ووزارة الصحة في هذا الشأن لتذليل كافة العقبات.

مميزات البطاقة

تقدم البطاقة مجموعة كبيرة من المميزات لذوي الإعاقة وهذه المميزات كالتالي:

التعيين بنسبة 5% لذوي الإعاقة وفقاً للدستور المصري.

الجمع بين معاشين.

يتم الكشف المجاني لحامل هذه البطاقة في المستشفيات.

تتيح البطاقة فرصة الحصول على سكن حكومي.

الإعفاء الجمركي على كافة الأجهزة التعويضية.

الدمج في المدارس.

الإعفاء الجمركي على السيارات الخاصة بالمعاقين.

صورة التقرير الطبي المعتمد من وزارة الصحة.

إحضار صورة البطاقة الشخصية.

صورة شخصية.

الدخول على رابط التسجيل الرسمي rdis.moss.gov.eg.

إدخال كافة البيانات بشكل صحيح دون أخطاء.

النقر على أيقونة “تقديم طلب” وبعدها سوف يتم إرسال رقم الطلب يجب الاحتفاظ به.

الاستعلام عن قبول الطلب بالنقر على أيقونة “استعلام عن طلب”.

إذا تم قبول الطلب قم بحجز موعد بالضغط على أيقونة “حجز موعد”.

التوجه إلى مكتب التأهيل الذي قمت بتحديده سابقاً مصطحباً كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في بطاقة الخدمات الالكترونيةطريقة التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة