فيديو مرعب.. النار تلتهم محرك طائرة بعد "مفاجأة غير سارة"

التهمت النيران محرك طائرة على متنها 109 أشخاص، لكنها لحسن الحظ لم تكن قد أقلعت بعد من مطار أتلانتيك في ولاية نيوجيرسي الأميركية.
وبينما كانت تندفع على المدرج، ارتطم طائر بمحرك الطائرة المثبت بالجناح الأيمن، مما أدى إلى تسرب وقود واندلاع حريق في المحرك، وفق تقارير صحفية.
والتقط بعض المسافرين مقاطع فيديو ترصد لحظات الفزع داخل الطائرة، بعد رؤية ألسنة اللهب تندفع من جناحها الأيمن.
والطائرة تابعة لشركة "سبيريت" الخاصة، وهي من طراز "إيرباص إيه 230"، وكان على متنها 102 مسافر و7 من أفراد الطاقم.
ورصدت مقاطع الفيديو صوت القائد يقول: "إخلاء. إخلاء. إخلاء. اشتعلت النيران في المحرك الأيمن. لقد اصطدمنا بطائر عند الإقلاع. من فضلكم تجنبوا محرك الجناح الأيمن".
ولم تصل النيران إلى مقصورة الطائرة كما لم يدخلها دخان على الإطلاق، حتى تمكن الجميع من المغادرة انزلاقا عبر مخارج الطوارئ المطاطية.
وقالت "سبيريت" إن القائد نجح في إيقاف الطائرة بأمان، وتلقى إشارات تفيد تلف المحرك، فـ"أمر بالإخلاء وفقا لإجراءاتنا القياسية".
وأشارت الشركة إلى أن "الطائرة لم تغادر الأرض أبدا".
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