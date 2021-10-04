حتى لو كان مغلقا.. طريقة ذكية للعثور على الآيفون المفقود

أول شيء يخطر في ذهنك، عندما تكتشف أنك فقدت هاتفك من نوع آيفون أو أنه سرق، هو الطريقة الأمثل للعثور عليه.

هناك طرق بإمكانك اتخاذها لزيادة فرصة العثور على الهاتف، وتحديدا خاصية "فايند ماي" من أبل.

يرى بعض الأشخاص استخدام خاصية التعرف بالوجه، أو خاصية التعرف بالبصمة، خطوة غير ضرورية عند استخدام الهاتف، لكن هؤلاء الناس مخطئون. يعد تعيين رمز مرور واستخدام وجهك أو بصمة إصبعك لحماية جميع المعلومات الموجودة على هاتفك جزءا حيويا من الحفاظ على أمان معلوماتك الشخصية.

وبعد تعيين رمز مرور، تحقق من تشغيل خاصية "فايند ماي" أو "Find My"، التي عادة ما يتم تشغيلها تلقائيا في الهاتف، الخاصية موجودة في الإعدادات، تحت اسم المستخدم في الجزء العلوي من الشاشة.

وستقوم شبكة Find My من أبل بتجميع معلومات عن موقع الجهاز الذي تم وضع علامة "مفقود" عليه.

مثلا، إذا فقدت جهاز "آيفون" الخاص بك ووضعته على أنه "مفقود" في تطبيق Find My، فستستخدم أبل خدمة Find My على أي جهاز آيفون أو آيباد أو آيماك لتحديد موقع هاتفك، حتى لو كان غير متصل بالإنترنت.

ولن يعرف ملاك الأجهزة الأخرى أن هاتفهم وأجهزتهم تساهم بالبحث عبر الأقمار الصناعية عن جهاز مفقود.

ومع انخفاض بطاريتك، سيرسل الهاتف تلقائيا آخر موقع له إلى Find My في محاولة لمساعدتك على استعادته في حالة إيقاف تشغيله.