اشتباكات مع خلية إرهابية في السودان.. وفيديو يرصد ما يحدث

رصد مقطع فيديو الاشتباكات الدائرة، الاثنين، في السودان بين القوات الأمنية المشتركة وخلية إرهابية، تتخذ من جنوبي الخرطوم وكرا لها.

ويظهر مقطع الفيديو تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين القوات الأمنية المشتركة والخلية الإرهابية في منطقة جبرة جنوبي الخرطوم.

وذكر مصدر أمني لـ"دوت الخليج" أن القوات الأمنية المشتركة تطوق منطقة المواجهات، كما تمت زيادة عدد القوات لتنظيف تواجد الخلية، مبرزا أنه تم تحريك مدرعات ثقيلة.

وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات ما تزال مستمرة، إذ أن الإرهابيين ما يزالون متحصنين بالداخل.

والثلاثاء الماضي، اعتقلت السلطات الأمنية في السودان 11 إرهابيا أجنبيا في مداهمة أمنية، أدت إلى مقتل 5 رجال شرطة وإصابة آخرين.

وقال بيان نشر على الصفحة الرسمية لجهاز المخابرات السوداني إن المجموعة الإرهابية تتبع لتنظيم داعش الإرهابي، وهي مكونة من 15 أجنبيا من جنسيات مختلفة وكانوا يتحصنون في شقة مفروشة بإحدى البنايات في ضاحية "جبرة" بجنوب الخرطوم.

ورجح مصدر أمني آنذاك أن تكون للمجموعة امتدادات في عدد من أحياء ومناطق العاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى.