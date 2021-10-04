الأمم المتحدة تدين تفجيرا قرب جنازة والدة مسؤول فى طالبان

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر "تويتر"، قالت الأمم المتحدة إن التفجير أسفر عن "مقتل وإصابة العديد من الأشخاص،

فيما قال المتحدث باسم طالبان، بلال كريمى، إن "التفجير عند بوابة مدخل المسجد الكبير فى كابول خلف قتيلين مدنين و3 جرحى"، مضيفا أن قوات طالبان اعتقلت 3 مشتبهين.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الانفجار، بينما سارعت طالبان بشن عملية ضد ما أسمته "خلية نائمة لتنظيم داعش الإرهابى فى كابول عقب الهجوم".

وأعلن كريمى، أن الحركة "قتلت جميع أعضاء الخلية فى العملية"، قائلاً إن القوات الخاصة لطالبان لا تزال فى الموقع لمزيد من التحقيقات، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن عدد مسلحى التنظيم الذين قتلوا فى العملية أو هوياتهم.