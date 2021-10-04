الإمارات تعلن انتهاء الحالة المدارية شاهين

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية، اليوم الإثنين، انتهاء الحالة المدارية "شاهين"، مؤكدة جاهزية وتأهب جميع الفرق الوطنية والمحلية لمعالجة آثارها لضمان سلامة واستقرار المجتمع.





وأكد المتحدث الرسمى للهيئة الدكتور طاهر البريك العامرى، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن منظومة الطوارئ والأزمات فى الإمارات تتسم بجاهزيتها للتعامل مع أية تحديات مهما كانت الظروف المحيطة، مشيرا إلى أن جميع الجهات كانت على درجة عالية من الجاهزية والتأهب للتعامل مع أى مع الحالة المدارية، وإلى أن الأيام السابقة أظهرت مدى الوعى المجتمعى بالإجراءات الاحترازية الخاصة بهذا النوع من المخاطر.

وأوضح العامرى، أنه فى الـ24 ساعة الماضية تم تشكيل فرق محلية للتعافى بالتنسيق مع وزارة الداخلية بهدف وضع الحلول الآنية ومعالجة التحديات إن وجدت فى المناطق المتأثرة بالحالة المدارية "شاهين"، لافتا إلى أن جميع الجهات المعنية فى منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية للتأهب للحالة المدارية ومتابعة تطوراته والتأكد من جاهزية جميع الخطط والاستراتيجيات.