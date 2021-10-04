جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، فى بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "التحالف بين الولايات المتحدة واليابان هو حجر الزاوية للسلام والأمن والازدهار فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ والعالم، وأتطلع إلى العمل عن كثب مع رئيس الوزراء كيشيدا لتعزيز تعاوننا فى الأشهر والسنوات المقبلة".
وصوّت النواب اليابانيون على الموافقة على وزير الخارجية السابق كيشيدا 64 عاما، لتسيير حكومة جديدة، وحصل كيشيدا على 311 صوتًا من أصل 458.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن: أتطلع إلى العمل عن كثب مع رئيس وزراء اليابان الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.