بايدن: أتطلع إلى العمل عن كثب مع رئيس وزراء اليابان الجديد

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، فى بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "التحالف بين الولايات المتحدة واليابان هو حجر الزاوية للسلام والأمن والازدهار فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ والعالم، وأتطلع إلى العمل عن كثب مع رئيس الوزراء كيشيدا لتعزيز تعاوننا فى الأشهر والسنوات المقبلة".

وصوّت النواب اليابانيون على الموافقة على وزير الخارجية السابق كيشيدا 64 عاما، لتسيير حكومة جديدة، وحصل كيشيدا على 311 صوتًا من أصل 458.