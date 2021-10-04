جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، نفى المتحدث الإسرائيلى ماتان سيدى، تقارير إعلامية حول إحباط محاولة اغتيال قطب أعمال إسرائيلى فى جزيرة قبرص بدوافع إجرامية. وقال المتحدث باسم بينيت فى بيان له: "كانت تلك حادثة إرهابية أدارتها إيران ضد رجال أعمال إسرائيليين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل تتهم إيران بمحاولة اغتيال مواطنين لها فى قبرص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.