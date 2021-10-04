نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2021…اسماء الطلاب الحاصلين على نتائج التظلمات

نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2021، بعد أن صدرت نتيجة الثالث المتوسط وبدأ الكثير من الطلاب بتقديم الاعتراضات على النتائج الخاصة بهم، قد صدرت نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2021، حيث قد تم الإعلان من داخل وزارة التربية والتعليم العراقية عن الرابط الخاص بالحصول على نتائج الاعتراضات، حيث قد حصل أكثر من ثلاثمائة طالب في المحافظات المختلفة على الدرجات الخاصة بهم بعد إتمام مراجعة أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب، بالإضافة إلى ذلك فإن الاستعلام عن نتائج الاعتراضات متوافرة إلكترونيًا لجميع الطلاب، ليكون هذا واحدًا من الإجراءات الاحترازية التي جاءت خوفًا على الطلاب من تفشي فيروس كورونا بينهم.نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2021
لقد صدرت نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2021 في يوم الأربعاء الموافق يوم 29 سبتمبر 2021، وحتى الآن هناك آلاف من الطلاب لم يحصلوا على نتائج الاعتراضات الخاصة بهم بسبب العديد من المشاكل في الموقع الخاص بالاستعلام، لذلك فقد أعلن المسؤولون ان تلك المشاكل قد تم حلها، ويمكن الآن للطلاب الحصول على نتائج، حيث قد حصل الطلاب سيف عبد الستار عزاوي، غلام مصطفى احمد مهدي، ابراهيم حسن سالم، محسن محمد سيف، جمال أحمد سرحان، مرتضى ياس حسن خضير مصطفى ،محمد خضير عباس، محمد ضياء عبد الكريم، مذخور سيف حيدر، اموري كالم حسن، رعد ناصر علي، زينة عزت عطية محسن، رقية محمد محمد حسين، على اكثر من 10 درجات في المواد التي قد تم تقديم الاعتراضات بها.طريقة الحصول على نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2021
يمكن الان لجميع الطلاب التعرف على طريقة الحصول على نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2021 والتي قد جاءت كالاتي:
- قم بالدخول إلى إحدى مواقع صدور النتائج سواء كان موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
- سجل دخولك داخل الموقع عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة السر في الخانات الخاصة بهم.
- قم بإختيار نتائج اعتراضات الثالث المتوسط.
- بعد تلك الخطوات سيطلب منك الموقع الكثير من التفاصيل والبيانات الخاصة بك.
- قم بإدخالها بشكل صحيح.
- بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة قم بالنقر على استعلام، وستظهر النتائج الخاصة بك قبل وبعد الاعتراض.
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نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2021، بعد أن صدرت نتيجة الثالث المتوسط وبدأ الكثير من الطلاب بتقديم الاعتراضات على النتائج الخاصة بهم، قد صدرت نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2021، حيث قد تم الإعلان من داخل وزارة التربية والتعليم العراقية عن الرابط الخاص بالحصول على نتائج الاعتراضات، حيث قد حصل أكثر من ثلاثمائة طالب في المحافظات المختلفة على الدرجات الخاصة بهم بعد إتمام مراجعة أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب، بالإضافة إلى ذلك فإن الاستعلام عن نتائج الاعتراضات متوافرة إلكترونيًا لجميع الطلاب، ليكون هذا واحدًا من الإجراءات الاحترازية التي جاءت خوفًا على الطلاب من تفشي فيروس كورونا بينهم.نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2021
لقد صدرت نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2021 في يوم الأربعاء الموافق يوم 29 سبتمبر 2021، وحتى الآن هناك آلاف من الطلاب لم يحصلوا على نتائج الاعتراضات الخاصة بهم بسبب العديد من المشاكل في الموقع الخاص بالاستعلام، لذلك فقد أعلن المسؤولون ان تلك المشاكل قد تم حلها، ويمكن الآن للطلاب الحصول على نتائج، حيث قد حصل الطلاب سيف عبد الستار عزاوي، غلام مصطفى احمد مهدي، ابراهيم حسن سالم، محسن محمد سيف، جمال أحمد سرحان، مرتضى ياس حسن خضير مصطفى ،محمد خضير عباس، محمد ضياء عبد الكريم، مذخور سيف حيدر، اموري كالم حسن، رعد ناصر علي، زينة عزت عطية محسن، رقية محمد محمد حسين، على اكثر من 10 درجات في المواد التي قد تم تقديم الاعتراضات بها.طريقة الحصول على نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2021
يمكن الان لجميع الطلاب التعرف على طريقة الحصول على نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2021 والتي قد جاءت كالاتي:
- قم بالدخول إلى إحدى مواقع صدور النتائج سواء كان موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
- سجل دخولك داخل الموقع عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة السر في الخانات الخاصة بهم.
- قم بإختيار نتائج اعتراضات الثالث المتوسط.
- بعد تلك الخطوات سيطلب منك الموقع الكثير من التفاصيل والبيانات الخاصة بك.
- قم بإدخالها بشكل صحيح.
- بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة قم بالنقر على استعلام، وستظهر النتائج الخاصة بك قبل وبعد الاعتراض.
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