حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان

دوت الخليج :- أعلن حزب الله اللبناني، مساء الخميس، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان.
وفي بيان مقتضب، قال الحزب إنه عند الساعة ١٣:٥٥ من عصر الخميس، تم إسقاط طائرة مسيرة لجيش الاحتلال في وادي مريمين – خراج بلدة ياطر جنوب لبنان.
ولفت البيان إلى أنه تم إسقاط الطائرة الإسرائيلية، عبر استهدافها "بالأسلحة المناسبة".
بدوره قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يحقق في ملابسات سقوط طائرة مسيرة تابعة له في جنوب لبنان خلال نشاط أمني اعتيادي.
المصدر : عربي21
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