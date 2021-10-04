إرهابيون يحتجزون رهائن في الخرطوم.. وفيديو يرصد ما يحدث

قال مصدر أمني سوداني لـ"دوت الخليج"، إن إرهابيين في حي جبرة جنوبي الخرطوم يحتجزون مدنيين ويستخدمونهم دروعا بشرية، حيث تشهد المنطقة عملية أمنية، الاثنين.
ورصد مقطع فيديو اشتباكات دائرة بين قوات الأمن المشتركة وخلية إرهابية، تتخذ من جنوبي العاصمة وكرا لها.
ويظهر مقطع الفيديو تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين القوات والخلية في منطقة جبرة.
وذكر مصدر أمني لـ"دوت الخليج" أن القوات تطوق منطقة المواجهات، كما تم الدفع بالمزيد منها لـ"تنظيف المنطقة"، مبرزا أنه تم تحريك مدرعات ثقيلة إلى موقع العملية الأمنية.
وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة، إذ أن "الإرهابيين متحصنون بالداخل".
والثلاثاء اعتقلت سلطات الأمن في السودان 11 إرهابيا أجنبيا في مداهمة أمنية، أدت إلى مقتل 5 رجال شرطة وإصابة آخرين.
وقال بيان نشر على الصفحة الرسمية لجهاز الاستخبارات السوداني، إن المجموعة الإرهابية تتبع لتنظيم "داعش"، وهي مكونة من 15 أجنبيا من جنسيات مختلفة، كانوا يتحصنون في شقة مفروشة بإحدى البنايات في ضاحية جبرة.
ورجح مصدر أمني آنذاك أن تكون للمجموعة امتدادات في عدد من أحياء ومناطق الخرطوم ومدن البلاد الأخرى.
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