من الفضاء.. صور مذهلة لدبي وأبوظبي

التقط رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه صورا ليلية مميزة لمدينتي دبي وأبوظبي الإماراتيتين، من محطة الفضاء الدولية على ارتفاع 400 كيلومتر.

ويقضي رائد وكالة الفضاء الأوروبية 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، كجزء من مهمته الثانية "ألفا"، ومثل العديد من رواد الفضاء، يستمتع بالنظر إلى الأرض والتقاط الصور.

والسبت نشر بيسكيه صورا لمدينة دبي على حسابه بموقع "تويتر"، مجمعة معا على هيئة صورة واحدة، علما أن التقطت في وقت سابق.

وقبل ذلك بيومين نشر صورة لمدينة أبوظبي، قال عنها في تدوينة: "أبو ظبي في الليل مدينة مميزة جدا. يبدو أن مناطقها مخططة بشكل مختلف، والإضاءة فيها مختلفة، وهناك أشكال مميزة يجب صنعها".

وبيسكيه مهندس طيران فرنسي وطيار ورائد فضاء، واعتاد التقاط صور مميزة لمعالم مختلفة ومميزة على سطح الأرض.

وظهر رائد الفضاء الفرنسي الشهير، على الهواء مباشرة من محطة الفضاء الدولية ضمن فعاليات جناح فرنسا، في اليوم الثاني من "إكسبو 2020 دبي".