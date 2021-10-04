أخبار اليمن : قصف سعودي جديد يوقع ضحايا من المدنيين في صعدة

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قصف سعودي جديد يوقع ضحايا من المدنيين في صعدة

أوقع القصف الصاروخي والمدفعي الذي شنته قوات العدو السعودي، اليوم، على مناطق حدودية بمحافظة صعدة، العديد من الضحايا في صفوف المدنيين. قصف سعودي جديد يوقع ضحايا من المدنيين في صعدةأوقع القصف الصاروخي والمدفعي الذي شنته قوات العدو السعودي، اليوم، على مناطق حدودية بمحافظة صعدة، العديد من الضحايا في صفوف المدنيين. وأوضح مصدر أمني أن الجيش السعودي استهدف بقصف صاروخي ومدفعي منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين بجروح متفرقة. وأشار المصدر إلى استمرار قوات حرس الحدود السعودي في استهداف المناطق الحدودية بالقصف المدفعي والصاروخي، مخلفة شهداء وجرحى.

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