ملك البحرين يعرب عن ثقته فى قدرة ليبيا على تجاوز التحديات الراهنة

جدة - نرمين السيد - أكد العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، دعم بلاده للجهود التى تبذلها ليبيا لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، وأهمية اتخاذ الخطوات الداعمة للاستقرار وخروج القوات الأجنبية للحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة لتحقيق تطلعات الشعب الليبى.





وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن ذلك جاء خلال لقاء الملك حمد، اليوم الإثنين، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولى فى ليبيا نجلاء المنقوش، التى تزور البحرين حاليا، والتى استعرضت آخر التطورات والجهود المبذولة لقيادة المرحلة الانتقالية وعقد المؤتمر الدولى لدعم استقرار ليبيا خلال الشهر الحالى.

وأشاد الملك حمد، بأواصر العلاقات الأخوية الوطيدة التى تربط البلدين والحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها فى المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبيهما، معربا عن ثقته فى قدرة ليبيا على تجاوز هذه المرحلة والتغلب على جميع التحديات الراهنة.

من جهتها، أعربت المنقوش عن شكرها للملك حمد على مواقف البحرين الداعمة لليبيا فى هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها.

وأشارت إلى أنه تم - خلال اللقاء - التطرق إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بجانب مستجدات الأوضاع فى المنطقة.