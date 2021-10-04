ملك البحرين يعرب عن ثقته فى قدرة ليبيا على تجاوز التحديات الراهنة

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن ذلك جاء خلال لقاء الملك حمد، اليوم الإثنين، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولى فى ليبيا نجلاء المنقوش، التى تزور البحرين حاليا، والتى استعرضت آخر التطورات والجهود المبذولة لقيادة المرحلة الانتقالية وعقد المؤتمر الدولى لدعم استقرار ليبيا خلال الشهر الحالى.
وأشاد الملك حمد، بأواصر العلاقات الأخوية الوطيدة التى تربط البلدين والحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها فى المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبيهما، معربا عن ثقته فى قدرة ليبيا على تجاوز هذه المرحلة والتغلب على جميع التحديات الراهنة.
من جهتها، أعربت المنقوش عن شكرها للملك حمد على مواقف البحرين الداعمة لليبيا فى هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها.
وأشارت إلى أنه تم - خلال اللقاء - التطرق إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بجانب مستجدات الأوضاع فى المنطقة.
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