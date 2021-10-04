فيديو.. أمطار غزيرة فى فرنسا تسبب إعلان حالة المستوى الأحمر

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة (بى إف إم تى فى) أن أمطارا غزيرة سقطت فى غضون ساعات قليلة فى مرسيليا جنوبى فرنسا اليوم الاثنين، ونقلت تحذير السلطات وخدمات الإنقاذ من سوء الأحوال الجوية فى الساعات المقبلة.





وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، كتب محافظ مرسيليا بينوا بايان على صفحته في تويتر: "من المتوقع حدوث عواصف رعدية غير مسبوقة في مرسيليا فى الساعات القليلة المقبلة.. أحث سكان مرسيليا على اصطحاب أطفالهم والبقاء فى المنزل". ومن المتوقع حدوث الجولة القادمة من الأمطار الغزيرة فى الفترة من الساعة 14.00 إلى 21.00 بتوقيت فرنسا (من 15.00 إلى 22.00 بتوقيت موسكو)، ستكون كمية هطول الأمطار بنهاية اليوم حوالى 200 ملم. فى وقت سابق فى مقاطعة بوش دو رون فى جنوب شرق البلاد، تم الإعلان عن المستوى الأحمر (الأعلى) لمخاطر الأرصاد الجوية بسبب الأمطار الغزيرة وخطر الفيضانات، تم إدخال مستوى مخاطر الأرصاد الجوية البرتقالية فى خمس مقاطعات جنوبية أخرى.

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