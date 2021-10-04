السودان.. "الدعم السريع" يتدخل في مواجهات "الخلية الإرهابية"

أكدت قوات الدعم السريع السودانية نشر وحدات خاصة بمكافحة الإرهاب، لاحتواء الموقف في حي الجبرة، حيث تشتد المواجهات مع "خلية إرهابية".

أكد مصدر أمني سوداني لسكاي نيوز عربية، مقتل جندي وإصابة ثلاثة ضباط من منتسبي الأجهزة الأمنية، خلال عملية مداهمة لشقة إرهابية في الخرطوم.

وجاء إعلان مقتل الجندي السوداني، بعد عملية مداهمة أمنية لشقة تتحصن فيها خلية إرهابية في منطقة الجبرة جنوبي الخرطوم.

واحتجز إرهابيين في حي جبرة، جنوبي الخرطوم، مدنيين واستخدموهم دروعا بشرية، حيث تشهد المنطقة عملية أمنية، الاثنين.

ورصد مقطع فيديو اشتباكات دائرة بين قوات الأمن المشتركة وخلية إرهابية، تتخذ من جنوبي العاصمة وكرا لها.

ويظهر مقطع الفيديو تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين القوات والخلية في منطقة جبرة.

وذكر مصدر أمني لـ"دوت الخليج" أن القوات تطوق منطقة المواجهات، كما تم الدفع بالمزيد منها لـ"تنظيف المنطقة"، مبرزا أنه تم تحريك مدرعات ثقيلة إلى موقع العملية الأمنية.

والثلاثاء اعتقلت سلطات الأمن في السودان 11 إرهابيا أجنبيا في مداهمة أمنية، أدت إلى مقتل 5 رجال شرطة وإصابة آخرين.