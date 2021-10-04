تعطل فيسبوك وواتساب وإنستغرام يشل التواصل في العالم

أشارت تقارير عن تعطل خدمات مواقع وتطبيقات شركة فيسبوك، وهي فيسبوك وواتساب وإنستغرام، مما شل حركة وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم.

ووفقا لموقع "داون ديتيكتور"، بدأ تعطل موقع فيسبوك وتطبيقي إنستغرام وواتساب، في حوالي الساعة 16:44 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين، وأثرت على المستخدمين على مستوى العالم.

وهذا الاضطراب في المنصات الاجتماعية ليس الأول من نوعه، ولا هو بالحادث المعزول، فقد أبلغ ملايين الأشخاص عن مشاكل في استخدام فيسبوك، خلال الأعوام الماضية.

وفي تعليقات ساخرة، قال معلقون على موقع "تويتر"، إن السبب الذي يجعل الناس يقبلون على التغريد، هو عدم إصابة المنصة بهذه الأعطال المتكررة.