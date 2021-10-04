ألمانيا: لا يحق لإيران وضع شروط لاستئناف المحادثات النووية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "رويترز"، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: "لا يمكن لإيران وضع أى شروط أخرى لاستئناف المحادثات"، داعيًا طهران "لاستئناف المحادثات فى أقرب وقت ممكن". وأضاف أنه يتوقع موافقة على موعد محدد.

جاء ذلك ردًا على تصريحات لوزير الخارجية الإيرانى، حسين أمير عبد اللهيان، الذى طالب الولايات المتحدة بالإفراج عن 10 مليارات دولار، فى بادرة على حسن النية.