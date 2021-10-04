بريطانيا.. تحذير من استمرار أزمة الوقود لأسبوع إضافى

جدة - نرمين السيد - حذر تجار الوقود فى المملكة المتحدة من أن أزمة الوقود قد تستمر لأسبوع آخر، على الرغم من تولى الجيش البريطانى مهمة توصيل الوقود للمساهمة فى التعويض عن نقص حاد فى سائقى الشاحنات، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وقال المدير التنفيذى لاتحاد تجار بيع البنزين بالتجزئة، غوردن بالمر: "فى حين أن النقص قد انتهى تقريبا فى بعض المناطق بما فى ذلك إسكتلندا وشمال إنجلترا وميدلاندز، فإن "22 بالمئة من محطات الوقود فى لندن وجنوب شرق البلاد تكافح لإعادة تخزين الوقود". وأوضح بالمر أن "النقص المستمر فى الجنوب الشرقى فى البلاد يرجع إلى ارتفاع عدد السكان وانخفاض عدد محطات الوقود لكل فرد"، مشيرا إلى أن "الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 10 أيام لإعادة تخزين المحطات، حتى بمساعدة القوات المسلحة".

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