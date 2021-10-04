الإستعلام عن سداد صندوق التنمية العقاري برقم الهوية 1443

يبحث الآلاف من السعوديين عن طريقة الإستعلام عن سداد صندوق التنمية العقاري على محرك البحث “جوجل”، ويقدم الصندوق العقاري خدمات إلكترونية عديدة إلى المواطنين السعوديين ومن أبرزها خدمة الإستعلام عن السداد برقم الهوية، ولقد تأسس صندوق التنمية العقاري الموجود في مدينة الرياض خلال عام 1975م بأوامر ملكية بهدف مساعدة المواطنين عن طريق تمويلات عقارية للحصول على حياة كريمة، ومن الجدير بالذكر أن الصندوق العقاري غير هادف للربح وإنما يهدف إلى مساعدة الأسر السعودية على امتلاك سكن وحياة كريمة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح كيفية الإستعلام عن سداد الصندوق العقاري برقم الهوية كما وضحنا لكم في مقال سابق رقم صندوق التنمية العقاري، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن سداد صندوق التنمية العقاري

يُمكنكم الإستعلام عن سداد صندوق التنمية العقاري من خلال خطوات إلكترونية بسيطة فقط قم بإتباع الآتي:

أولاً يتوجب عليك زيارة الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقاري على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً ابحث في الصفحة الرئيسية للموقع عن أيقونة”تسجيل”.

ثالثاً الآن قم بإدخال كل البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك.

رابعاً انتظر رسالة على بريدك الإلكتروني أو جوالك بها كود التحقق.

خامساً الآن ادخل كود التحقق لإتمام عملية التسجيل.

سادساً اختر من قائمة الخدمات الإلكترونية “خدمات الأفراد” ومنها اختر “خدمة أعرف دورك”.

سابعاً الآن ادخل رقم الهوية ورقم السجل.

ثامناً ستظهر لك كافة البيانات عن قيمة القسط الحالة وباقي الاقساط المتأخرة وتاريخ السداد المستحق.

البنك العقاري استعلام برقم الهوية

نوضح لكم كل الخطوات اللازمة من أجل الإستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية، فقط عليك في البداية الولوج إلى الموقع الرسمي للصندوق العقاري على الإنترنت ثم البحث في قائمة الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية عن خدمة الإستعلام عن المستفيدين، وبعد ذلك اتبع كل الخطوات المتبقية والتي قد وضحناها لكم في مقال سابق بعنوان البنك العقاري استعلام برقم الهوية.

نتمنى في نهاية مقالنا أن نكون وضحنا كافة التفاصيل عن هذا الموضوع الهام بشأن صندوق التنمية العقاري، وسنرد على كافة أسئلتكم خلال أقل من 24 ساعة فقط