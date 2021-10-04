حساب المواطن| رابط الاستعلام عن النتائج الأهلية وموعد صرف شهر أكتوبر دورة 47

العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية يقومون بعمليات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، ولذلك للاستعلام عن النتائج الأهلية في حساب المواطن ولمعرفة موعد صرف الدورة 47، حيث أن برنامج حساب المواطن يعتبر من ابرز البرامج التي أطلقتها الحكومة بالمملكة العربية السعودية، ولذلك لمساعدة الأفراد الذين يعانون من صعوبة الظروف المعيشة ولمساعدة الأسر المحدودة الدخل، وسوف نعرض لكم في هذا البيان خطوات الاستعلام عن النتائج الأهلية في حساب المواطن وموعد صرف دفعة شهر أكتوبر الجاري دورة 47.

موعد صرف دعم حساب المواطن دفعة أكتوبر الدورة 47

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتمية الاجتماعية في بيان لها عن موعد صرف الدعم لبرنامج حساب المواطن لدورة 47 دفعة شهر أكتوبر الجاري، حيث كشفت الوزارة عن موعد الصرف ليكون يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021، 4 ربيع الأول 1443هـ، كما صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قيمة المبلغ الذي خصصته الحكومة بالمملكة العربية السعودية لبرنامج حساب المواطن والذي يبلغ نحو 103 مليار ريال سعودي.

كيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب الموطن

سنستعرض لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن بشكل إلكتروني من خلال شبكة الإنترنت عبر الموقع الخاص بحساب المواطن، واليكم خطوات الاستعلام عن النتائج الأهلية في حساب المواطن في السطور التالية:

في بداية المهام عليك بزيارة موقع حساب المواطن الرسمي من خلال شبكة الإنترنت.

القيام بتسجيل الدخول لحسابك في برنامج حساب المواطن من خلال تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على تبويت ” قسم الخدمات”.

إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستخدم وتعبئة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لذلك.

تسجيل كود الرمز للتحقق من شخصية المستخدم، ثم الضغط على اختيار “الاستعلام عن النتائج الأهلية.

سوف تظهر أمامك صفحة جديدة تحتوي على كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج الأهلية وموعد الصرف.