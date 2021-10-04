FBI يبحث عن أردني احتال على أشخاص بـ1.7 مليون دولار

دوت الخليج :- قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "FBI"، إنه يبحث عن شاب فلسطيني يحمل الجنسية الأردنية أيضا، بتهمة احتيال بمبلغ قدره 1.7 مليون دولار.

وذكر "إف بي آي" في مذكرة نشرها عبر موقعه الرسمي، أن الشاب إسماعيل شلش (36 عاما)، مارس الاحتيال وغسيل الأموال عبر الإنترنت.

وتخصص شلش في بيع سيارات فارهة عبر الإنترنت لزبائن، لكنه احتال عليهم ولم يسلمهم أي شيء.

وتقول المذكرة إن عدد ضحايا شلش هم خمسة أشخاص موزعون على أربع ولايات.

وأوضحت أنه قبل انكشاف أمره، كان شلش يخطط للاحتيال على ثمانية أشخاص آخرين في خمس ولايات، بمجموع يصل إلى نحو 3.4 مليون دولار.

وكان شلش يعمل تحت اسم مستعار هو "آرماند بيرغانتي"، وخدع ضحاياه بأن بيرغانتي هو شخص آخر.

عربي 21