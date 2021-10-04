في إكسبو 2020.. القهوة الأغلى في الجناح الجامايكي

يعد جناح دولة جامايكا واحدا من أكثر أجنحة معرض "إكسبو 2020" اختلافا وتميزا، حيث يعتمد في تصميمه على عدد من حاويات الشحن المزينة بتصميمات بأعمال فنية خاصة بالمسابقة الدولية السنوية لملصقات موسيقى ريغي في جامايكا.

ذلك التصميم وصفته الصحف العالمية بأنه أقرب إلى تصميم "حفلات الشارع" التي تشتهر بها جامايكا، وبينما يتجول الزائر لرؤية هذه اللوحات الفنية، سيستمع إلى مجموعة من أشهر فناني ومطربي جامايكا وعلى رأسهم بوب مارلي، مغني الريغي الأشهر في العالم.

كما خصصت جامايكا مساحة واسعة في جناحها من أجل إنشاء "استوديو موسيقى"، لتحلق موسيقى "الريغي" في سماء معرض إكسبو 2020 الذي يقام في دبي، ويمتد حتى مارس المقبل.

القهوة الأغلى في العالم

ووفقا لموقع "إكسبو 2020" الرسمي، يمتلك الزائر لجناح جامايكا في المعرض العالمي فرصة لتناول قهوة بلو ماونتن كوفي الاستثنائية، والتي تعد واحدة من أغلى أنواع القهوة حول العالم، ومن الصعب الحصول عليها بسهولة.

وفي تصريحات إعلامية، أوضحت إيسي غاردنر، المفوض العام لجناح جامايكا، إن بلادها تؤثر في العالم بعدة طرق، وأن تصميم الجناح يعكس ذلك التأثير.

وأردفت: "أثبتت جامايكا على مر السنين أن حجمها والمساحة الجغرافية لا يجب أن تؤثر على طريق تفاعلها مع المسرح العالمي، لقد أثرنا في مجالات كالرياضة والموسيقى والسياحة وريادة الأعمال".