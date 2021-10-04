في يوم "العطل الكبير".. أفضل 5 تطبيقات "بديلة" لواتساب

يعتمد قرابة ملياري شخص حول العالم على تطبيق واتساب، للتواصل مع العالم الخارجي، مما يعني أزمة حقيقية للمستخدمين، عند توقف التطبيق عن العمل.

ويعتمد سكان دول كثيرة حول العالم، تطبيق واتساب، كمحور أساسي لإجراء الاتصالات الهاتفية، بسبب توفر باقات الإنترنت، وغلاء باقات الاتصال الهاتفية.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج، أبرز التطبيقات "البديلة" لواتساب، التي ستكون مفيدة مع تعطل التطبيق الشهير، وهو الأمر الذي حدث يوم الاثنين.

فايبر

الملايين يستخدمون تطبيق فايبر للاتصال، وهو من أكثر التطبيقات شعبية في العالم العربي بعد واتساب.

ويوفر التطبيق مساحة شاملة لخصوصية المستخدم، وتمنع جمع البيانات كما هو الحال في تطبيقات فيسبوك، مما يشعر المستخدم بالأمان.

تيليغرام

يعتبر تطبيق تيليغرام من أكثر التطبيق "أمنا" للمعلومات والمحادثات، الأمر الذي رفع عدد مستخدميه إلى 500 مليون مستخدم.

ويوفر التطبيق خاصية تبادل الرسائل والمحادثات الصوتية وغرف الدردشة ومشاركة الملفات الكبيرة، مما يجعله بديلا مناسبا لواتساب.

سيغنال

يعتبر سيغنال التطبيق الأول من ناحية حماية خصوصية المستخدم، فهو تطبيق يصب تركيزه على هذه الخاصية ويفضلها على أي شيء.

وتستخدم تطبيقات تيليغرام وفايبر وسكايب بروتوكول سيغنال للخصوصية ضمن برمجياتها الداخلية.

سنابشات

بينما يتعرض واتساب لعطل حقيقي، قد يكون تطبيق "سنابشات" البديل الأمثل للمحادثات وتبادل الصور، خاصة بين المراهقين والشبان الذين يعرفون التعامل مع التطبيق.

لن يكون سنابشات مناسبا للاتصالات المهمة، لكنه سيكون مفيدا لإبقاء التواصل حيا خلال الرسائل والصور.

الرسائل النصية

ويبقى الحل "الكلاسيكي" في حال تعطل واتساب، هو الرسائل النصية على الهاتف "SMS"، كطريقة لإيصال الرسائل المهمة بين الأشخاص.

التواصل برسائل الهاتف النصية، مثل آي مسج على آيفون، لا تزال طريقة متداولة في الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة.