شروط الترقية الاستثنائية في قانون العمل السعودي الجديد

شروط الترقية الاستثنائية في قانون العمل السعودي هو شئ ليس مستحدث في الهيكل الوظيفي في قانون العمل في المملكة العربية السعودية، والترقية الاستثنائية تعريفها هي نقل الموظف من مرتبته الحالية إلى مرتبة أعلى في سلم مراتب الموظفين العام بالمملكة، وتكون هذه الترقية نوع من أنواع المكافآت التي يحصل عليها الموظف داخل المملكة وهي تتم وفق العديد من الشروط، وهذه الشروط تم وضعها من قبل وزارة الخدمة المدنية وتحديدا قسم الموارد البشرية في الوزارة.

وقامت وزارة الخدمة المدنية في المملكة بتوضيح كافة شروط الترقية الاستثنائية لجميع الموظفين سواء من أبناء المملكة أو من المقيمين في القطاعات الحكومية، وقد شملت اللائحة التنفيذية كافة القوانين والأنظمة القديمة والحديثة التي تتبعها المملكة في ترقية الموظفين حسب السلم الوظيفي، ويكون ذلك وفق بندين في المادة 54 من قانون العمل السعودي بعد التطوير الشامل الذي لحق به في الفترة الأخيرة.

بنود الترقية الاستثنائية في قانون العمل السعودي

تضمنت الاشتراطات الجديدة في المادة 54 بندين وهم:

يتم تجميع لجنة من جهة العمل وممثلين عن وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. يتم تحديد نسبة الموظفين في الجهات الحكومية الذين تشملهم الترقية خلال العام.

شروط الترقية الاستثنائية في قانون العمل السعودي

هناك عدة شروط ينبغي أن تتوفر في موظفي القطاع العام ليتمكنوا من الحصول على الترقيات الاستثنائية وذلك وفق ما جاءت به المادة رقم 54 من اللائحة التنفيذية، حيث أشارت المادة التي سبق ذكرها إلى أن الترقية تكون من خلال لجنة يتم تشكيلها برئاسة من يراه الوزير المختص مناسب، وتشمل مسئول من الشئون المالية في اللجنة والمسؤول عن الموارد البشرية من جهة أخرى، ويكون المستفيد من هذا النظام هو الموظف الذي يعمل في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية، إما بخصوص الشروط التي تم وضعها في مواد قانون العمل هي كما يلي:

ينبغي ألا يتجاوز سن المرشح للترقية عن 55 عام، وأن يكون قد مضى على المرتبة الحالية على الأقل عام.

يجب ألا تتعدى عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظفين عدد الترقيتين خلال خدمته في المملكة.

يشترط أن توفير المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة والتي يريد أن يرتقي لها وفق ما هو محدد في تصنيف الوظائف بالخدمة المدنية.

يجب أن يكون المرشح للترقية حاصلًا على نتيجة تقويم الوظيفي في آخر سنة لا تقل عن امتياز أو ما يعادلها.

لا ينبغي أن يتجاوز عدد من يرقون في السنة المالية 1% من عدد الموظفين في الجهة، أو في حالة اخري وهي ألا يتجاوز عدد المترقين خلال السنة الـ50 موظف.

يشترط لحصول الموظف على ترقية استثنائية أن يكون قد مر على الترقية الاستثنائية السابقة ما لا يقل عن 3 أعوام.

لابد من حصول الموظف على خبرة لا تقل عن 4 سنوات في المرتبة الثالثة عشر أو الرابعة عشر في حالة ترقية الموظف إلى المرتبة الخامسة عشر بشكل استثنائي، ويتم ذلك من قِبل الوزير المختص.

ينبغي أن يحصل الموظف على 4 سنوات من الخبرة في المرتبة الثانية عشر أو الثالثة عشر في حالة الترقية إلى المرتبة الرابعة عشر.

شروط ترقية الموظفين في لائحة الموارد البشرية

نصت لائحة الموارد البشرية على جميع الشروط الواجب توافرها في الموظف للترقية، هذا بالإضافة إلى شروط الترقية الاستثنائية التي سبق ووضحناها كم في الفقرة السابقة، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

لابد من أن يحصل الموظف على جميع المؤهلات الدراسية أو العلمية المطلوبة في الوظيفة التي يتم الترقية إليها. كما ينبغي أن تكون الوظيفة المراد الترقي لها واقعة في المرتبة التي تليها للوظيفة الحالية وذلك باستثناء الترقيات الاستثنائية. لا يجوز ترقية الموظف إذا كان مبتعثًا أو موفدًا للدراسة أو مُلحقًا بدورة تدريبية تزيد مدتها عن 6 أشهر. لا يمكن ترقية الموظف الغير حاصل على تقدير جيد خلال السنة الأخيرة، كما لا تسمح اللائحة التنفيذية بترقية الموظف المحال إلى المحكمة لأمور مرتبطة بالوظيفة أو أمور مُخلة بحسن السير والسلوك. لا يتم احتساب مدة الإجازة الاستثنائية أو مدة الإعارة إلى غير الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات الإقليمية أو الدولية ضمن خبرة الموظف عند الانتقال إلى المرتبة العاشرة فما دون، وكذلك مدة الغياب عن العمل. لا يجوز ترقية الموظف الذي تم معاقبته بالحرمان من العلاوة أو خصم من الراتب لمدة تزيد عن 15 يوم خلال العام الأخير قبل الترقية.

نظام الترقيات الجديد 1443

ولم تنص اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بوزارة الخدمة المجنية على مراتب محددة ليشملها نظام الترقية الاستثنائية، وبذلك يمكننا القول أن الترقية الاستثنائية تشمل جميع المراتب والوظائف الحكومية في المملكة العربية السعودية، ولكن الترقية تتم بعد استيفاء الشروط في الموظف.

أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية عن اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية بهدف تنظيم كافة الأمور المتعلقة بتعيين الموظفين الجدد وترقية الموظفين الحاليين بالإضافة إلى التعاقد وتمديد الخدمة والإعارة، فالمواد الخاصة بالترقيات تبدأ من المادة رقم 47 وتنتهي بالمادة 58.

وكما سبق وان ذكرنا في مقالات سابقه أن الحكومة السعودية تعمل في الآونة الأخيرة وتحديدا منذ أن تم وضع رؤية 2030 إلى تعديل كافة القوانين كي تتماشي مع العصر الحالي، وتم الإعلان في الفترة الماضية عن تعديل شروط التقاعد المبكر والتي اختلف كثيرا عن السابق فلابد من النظر إلى كافة التعديلات التي طرئت على القانون كما تم الإعلان أيضا عن حساب مكافأة نهاية الخدمة والتي كانت محض أخطاء كثيرة يقع فيها الكثير.